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Интервью

Юнкер созывает неформальный саммит ЕС относительно беженцев

НовостиОбщество    20.06.2018 - 19:06
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Свое присутствие на встрече подтвердил канцлер Себастиан Курц

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что лидеры нескольких европейских стран проведут неформальные переговоры по вопросу мигрантов, накануне саммита Европейского Союза (ЕС). Об этом написал Юнкер в своем Twitter.

"Я созываю неформальное рабочее совещание по вопросам миграции и убежища, которое состоится в Брюсселе в воскресенье, чтобы работать с группой глав государств или правительств стран-членов, заинтересованных в поиске европейского решения", - написал он.

 

Также в его твите были обозначены представители Германии, Франции, Греции, Италии, Болгарии, Мальты, Австрии и Испании.

Свое присутствие на встрече подтвердил канцлер Австрии Себастиан Курц.

"Неприятно, что в Германии возник спор и нет единой позиции в правительстве по данному вопросу", - отметил он.

Курц добавил, что наконец-то появилась политическая воля найти решение этой проблемы.

Напомним, сообщалось, что 5 июня 2018 года в Евросоюзе рассматривали возможность создание лагерей для мигрантов, которым было отказано в убежище в одной из стран-членов, в "непривлекательных" для них государствах Европы.

Число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек, - ООН Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса
Теги публикации: Жан-Клод Юнкер, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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