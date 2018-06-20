Юнкер созывает неформальный саммит ЕС относительно беженцев

Свое присутствие на встрече подтвердил канцлер Себастиан Курц

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что лидеры нескольких европейских стран проведут неформальные переговоры по вопросу мигрантов, накануне саммита Европейского Союза (ЕС). Об этом написал Юнкер в своем Twitter.

"Я созываю неформальное рабочее совещание по вопросам миграции и убежища, которое состоится в Брюсселе в воскресенье, чтобы работать с группой глав государств или правительств стран-членов, заинтересованных в поиске европейского решения", - написал он.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 20, 2018

Также в его твите были обозначены представители Германии, Франции, Греции, Италии, Болгарии, Мальты, Австрии и Испании.

Свое присутствие на встрече подтвердил канцлер Австрии Себастиан Курц.

"Неприятно, что в Германии возник спор и нет единой позиции в правительстве по данному вопросу", - отметил он.

Курц добавил, что наконец-то появилась политическая воля найти решение этой проблемы.

Напомним, сообщалось, что 5 июня 2018 года в Евросоюзе рассматривали возможность создание лагерей для мигрантов, которым было отказано в убежище в одной из стран-членов, в "непривлекательных" для них государствах Европы.