Юнкер скликає неформальний саміт ЄС щодо біженців

Свою присутність на зустрічі підтвердив канцлер Себастіан Курц

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів, напередодні саміту Європейського Союзу (ЄС). Про це написав Юнкер у своєму Twitter.

"Я скликаю неформальну робочу нараду з питань міграції та притулку, яка відбудеться в Брюсселі у неділю, щоб працювати з групою голів держав або урядів країн-членів, зацікавлених в пошуку європейського рішення", - написав він.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 20, 2018

Також у його твіті були позначені представники Німеччини, Франції, Греції, Італії, Болгарії, Мальти, Австрії та Іспанії.

Свою присутність на зустрічі підтвердив канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Неприємно, що в Німеччині виникла суперечка і немає єдиної позиції в уряді щодо даного питання", - зазначив він.

Курц додав, що нарешті з'явилася політична воля знайти рішення цієї проблеми.

Нагадаємо, повідомлялось, що 5 червня 2018 року у Євросоюзі розглядали можливість створення таборів для мігрантів, яким було відмовлено в притулку в одній із країн-членів, у "непривабливих" для них державах Європи.