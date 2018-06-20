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Юнкер скликає неформальний саміт ЄС щодо біженців

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 19:06
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Свою присутність на зустрічі підтвердив канцлер Себастіан Курц

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів, напередодні саміту Європейського Союзу (ЄС). Про це написав Юнкер у своєму Twitter.

"Я скликаю неформальну робочу нараду з питань міграції та притулку, яка відбудеться в Брюсселі у неділю, щоб працювати з групою голів держав або урядів країн-членів, зацікавлених в пошуку європейського рішення", - написав він.

 

Також у його твіті були позначені представники Німеччини, Франції, Греції, Італії, Болгарії, Мальти, Австрії та Іспанії.

Свою присутність на зустрічі підтвердив канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Неприємно, що в Німеччині виникла суперечка і немає єдиної позиції в уряді щодо даного питання", - зазначив він.

Курц додав, що нарешті з'явилася політична воля знайти рішення цієї проблеми.

Нагадаємо, повідомлялось, що 5 червня 2018 року у Євросоюзі розглядали можливість створення таборів для мігрантів, яким було відмовлено в притулку в одній із країн-членів, у "непривабливих" для них державах Європи.

Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб, - ООН Італія та Німеччина співпрацюватимуть у вирішенні міграційної кризи
Теги публікації: Жан-Клод Юнкер, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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