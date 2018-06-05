Прем'єр-міністр Данії: У ЄС хочуть створювати табори для мігрантів у "непривабливих" державах

Скоро набуде чинності нова європейська система притулків

У Євросоюзі розглядають можливість створення таборів для мігрантів, яким було відмовлено в притулку в одній із країн-членів, у "непривабливих" для них державах Європи. Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, інформує Euobserver.

"Скоро набуде чинності нова європейська система притулків, що включатиме загальні прийомні центри в тих країнах Європи, які не на перших місцях за привабливістю для мігрантів", - йдеться у заяві глави уряду Данії.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 червня 2018 року, парламент Баварії одноголосно підтримав запропонований урядом цієї федеральної землі власний "план надання політичного притулку", який передбачає значне посилення міграційної політики.