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Прем'єр-міністр Данії: У ЄС хочуть створювати табори для мігрантів у "непривабливих" державах

НовиниПолітика    05.06.2018 - 19:33
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (norden.org)
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (norden.org)

Скоро набуде чинності нова європейська система притулків

У Євросоюзі розглядають можливість створення таборів для мігрантів, яким було відмовлено в притулку в одній із країн-членів, у "непривабливих" для них державах Європи. Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, інформує Euobserver.

"Скоро набуде чинності нова європейська система притулків, що включатиме загальні прийомні центри в тих країнах Європи, які не на перших місцях за привабливістю для мігрантів", - йдеться у заяві глави уряду Данії.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 червня 2018 року, парламент Баварії одноголосно підтримав запропонований урядом цієї федеральної землі власний "план надання політичного притулку", який передбачає значне посилення міграційної політики.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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