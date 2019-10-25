Юнкер сожалеет, что принял просьбу Кэмерона не высказываться о Brexit в 2016

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

По его словам, он должен был выступить против лжи, которую распространяли противники ЕС в Британии

Уходящий в отставку президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о сожалениях по поводу того, что дал обещание бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону не высказываться во время кампании в 2016 году касательно выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юнкера на брифинге.

Выступая в аналитическом центре в Брюсселе, Юнкер сказал, что он был убежден, что референдум будет "негативным фактором".

Он признал, что допустил ошибку, приняв просьбу бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона не высказываться во время кампании 2016 года.

"Дэвид Кэмерон попросил меня не вмешиваться в кампанию референдума, потому что он сказал, что Европейская комиссия еще менее популярна на островах, чем на континенте. Это была большая ошибка. Я должен был вмешаться, потому что никто не оспаривал ложь, которую распространяли Борис Джонсон и другие", - сказал Юнкер.

Он также заявил, что Еврокомиссия не несет полной ответственности за случившиеся. По его словам, виноваты также британские газеты, которые рассказывали, что Британия - не Европа.

"Не всегда создается впечатление, что комиссия несет ответственность за результаты референдума. Это не так. Если в течение 46 лет вам сообщают изо дня в день, что британцы на самом деле не в Европе, а находятся там (в ЕС - ред.) лишь по экономическим и внутренним рыночным причинам и все остальное, то это чушь", - заявил Юнкер.

Он добавил, что не стоит удивляться результатам референдума в 2016 году при таком положении вещей.

Ранее Юнкер заявил, что считает историю с выходом Британии из Евросоюза "пустой тратой времени", которая отняла значительную часть его пятилетнего срока.

Также РБК-Украина сообщало, что послы ЕС отложили рассмотрение отсрочки Brexit. В ЕС хотят дождаться голосования британских депутатов относительно проведения досрочных парламентских выборов.