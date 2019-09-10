Глава Еврокомиссии представила новый состав ведомства

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

В Еврокомиссии будет восемь вице-президентов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав дипломатического ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как сообщается, в Еврокомиссии будет восемь вице-президентов:

Франс Тиммерманс, Нидерланды (исполнительный вице-президент)

Маргрет Вестагер, Дания (исполнительный вице-президент, комиссар по вопросам конкуренции)

Валдис Домбровскис, Латвия (исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар финансов)

Жозеп Боррель, Испания (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности)

Вера Юрова, Чехия (вице-президент, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности)

Маргаритис Схинас, Греция (вице-президент по защите европейского стиля жизни)

Марош Шефчович, Словакия (вице-президент по вопросам межведомственных отношений и будущего)

Дубравка Шуица, Хорватия (вице-президент, еврокомиссар по демократии и демографии)

Также в состав комиссии войдут:

Йоганнес Хан, Австрия (бюджет и администрация)

Дидье Рейндерс, Бельгия (юстиция)

Мария Габриэль, Болгария (инновации и молодежь)

Стелла Кирикиадес, Кипр (здравоохранение)

Кадри Симсон, Эстония (энергетика)

Ютта Урпилайнен, Финляндия (международные отношения)

Сильви Гулар, Франция (внутренний рынок)

Ласло Трочани, Венгрия (соседство и расширение)

Фил Хоган, Ирландия (торговля)

Паоло Джентилони, Италия (экономика)

Виргиниюс Синкевичюс, Литва (окружающая среда и океаны)

Николя Шмит, Люксембург (рынок труда)

Хелена Далли, Мальта (социальное равенство)

Януш Войцезовский, Польша (сельское хозяйство)

Элиза Феррейра, Португалия (сплоченность и реформы)

Рована Плумб, Румыния (транспорт)

Янеш Ленарчич, Словения (кризисный менеджмент)

Ильва Йоханссон, Швеция (внутренние дела)

После того как Европейский парламент даст свое согласие, Европейский совет официально назначит Европейскую комиссию. Новый состав дипломатического ведомства должно начать свою работу с 1 ноября 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".

Кроме того, 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка, испанец Жозеп Боррель может занять пост главы европейской дипломатии.