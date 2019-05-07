Юнкер: ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Юнкер поздравил демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям. Он подтвердил, что Европейский союз продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции.

Президент Еврокомиссии высоко оценил выдающуюся роль Порошенко в продвижении евроинтеграционной повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит существенной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, когда речь идет о России.

По словам Юнкера, он внимательно слушал все заявления Зеленского, которые касались Российской Федерации, и не нашел никакой разницы между ними и заявлениями Порошенко. Однако, Юнкер не высказывал никаких собственных оценок будущего украинского президента.

Отметим, что Жан-Клод Юнкер после публикации промежуточных результатов президентских выборов в Украине поздравил Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Европейского союза.