В ЮНИСЕФ высказались об ударе РФ по роддому в Мариуполе: "за пределами допустимого"

Исполнительный директор организации Кэтрин Рассел призналась, что информация о нападении на роддом в Мариуполе ее ошеломила.

"По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных построек оказались маленькие дети и роженицы. Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", - говорит она.

Представительница ЮНИСЕФ заявляет, что менее чем за две недели с начала войны России против Украины по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения. Кроме того, более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть страну как беженцы.

"Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру - в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы - за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться", - подчеркивает Рассел.