В ЮНИСЕФ высказались об ударе РФ по роддому в Мариуполе: "за пределами допустимого"

В ЮНИСЕФ отреагировали на авиаудары российских оккупантов по Мариуполю и бомбардировку детской больницы и роддома. Детский фонд ООН выступил с резким осуждением таких атак, и снова призвал к немедленному прекращению огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ в Украине.
Исполнительный директор организации Кэтрин Рассел призналась, что информация о нападении на роддом в Мариуполе ее ошеломила.
"По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных построек оказались маленькие дети и роженицы. Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", - говорит она.
Представительница ЮНИСЕФ заявляет, что менее чем за две недели с начала войны России против Украины по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения. Кроме того, более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть страну как беженцы.
"Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру - в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы - за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться", - подчеркивает Рассел.
Напомним, что перед российской бомбежкой роддома в Мариуполе спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции", и таким образом подтвердила обстрел россиянами больницы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.