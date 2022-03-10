UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ЮНИСЕФ высказались об ударе РФ по роддому в Мариуполе: "за пределами допустимого"

Автор: Владимир Костырин

В ЮНИСЕФ отреагировали на авиаудары российских оккупантов по Мариуполю и бомбардировку детской больницы и роддома. Детский фонд ООН выступил с резким осуждением таких атак, и снова призвал к немедленному прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ в Украине.

Исполнительный директор организации Кэтрин Рассел призналась, что информация о нападении на роддом в Мариуполе ее ошеломила.

"По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных построек оказались маленькие дети и роженицы. Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", - говорит она.

Представительница ЮНИСЕФ заявляет, что менее чем за две недели с начала войны России против Украины по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения. Кроме того, более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть страну как беженцы.

"Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру - в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы - за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться", - подчеркивает Рассел.

Напомним, что перед российской бомбежкой роддома в Мариуполе спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции", и таким образом подтвердила обстрел россиянами больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольЮНИСЕФАвиаударыВойна России против Украины