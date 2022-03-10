RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У ЮНІСЕФ висловилися про удар РФ по пологовому будинку в Маріуполі: "за межами допустимого"

Автор: Володимир Костирін

В ЮНІСЕФ відреагували на авіаудари російських окупантів по Маріуполю і бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку. Дитячий фонд ООН виступив з різким засудженням таких атак, і знову закликав до негайного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ в Україні.

Виконавчий директор організації Кетрін Рассел зізналася, що інформація про напад на пологовий будинок в Маріуполі її приголомшила.

"За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", - каже вона.

Представниця ЮНІСЕФ заявляє, що менш ніж за два тижні з початку війни Росії проти України щонайменше 37 дітей загинули та 50 отримали поранення. Крім того, понад мільйон українських дітей були змушені покинути країну як біженці.

"Атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру - зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи - є за межами допустимого і мають негайно припинитися", - наголошує Рассел.

Нагадаємо, що перед російським бомбардуванням пологового будинку в Маріуполі спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції", і таким чином підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольЮНИСЕФАвіаудариВійна Росії проти України