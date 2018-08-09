ЮНИСЕФ и ЕС начинают программу UpShift для социально уязвимой молодежи в Харькове

Проект должен улучшить перспективы трудоустройства социально уязвимой молодежи

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и ЕС начинают инновационную программу UpShift для социально уязвимой молодежи в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Проект, направленный на развитие профессиональных навыков подростков и молодежи, представили сегодня, 9 августа. Он должен улучшить перспективы трудоустройства социально уязвимой молодежи, которая пострадала от конфликта на востоке Украины, и помочь проектам социального предпринимательства решить социальные и экологические проблемы в их общинах.

Реализацию проекта UpShift в Украине начнут с Харькова. Там проект будет длиться год с возможным продолжением и распространением на другие регионы.

"Конфликт, который продолжается на востоке Украины, ощутимо влияет на жизнь и возможности молодежи. Наше сотрудничество с ЮНИСЕФ имеет цель смягчить последствия конфликта и открыть молодежи как можно больше путей для реализации их видения нового будущего восточной Украины. Мы рады поддержать UpShift в Украине и верим, что Харьков может стать одним из центров молодежных инновационных проектов в Украине", - отметил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен.

Напомним, 29 марта правительство Украины подписало меморандум с детским фондом ЮНИСЕФ. Он должен способствовать созданию молодежных совещательных советов во всех городах Украины.