ЮНІСЕФ та ЄС розпочинають програму UpShift для соціально вразливої молоді у Харкові

Проект має покращити перспективи працевлаштування соціально вразливої молоді

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та ЄС розпочинають інноваційну програму UpShift для соціально вразливої молоді у Харкові. Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

Проект, що спрямований на розвиток професійних навичок підлітків та молоді, представили сьогодні, 9 серпня. Він має покращити перспективи працевлаштування соціально вразливої молоді, яка постраждала від конфлікту на сході України, та допомогти проектам соціального підприємництва вирішити соціальні та екологічні проблеми у їхніх громадах.

Реалізацію проекту UpShift в Україні розпочнуть з Харкова. Там проект триватиме рік з можливим продовженням та поширенням на інші регіони.

"Конфлікт, що триває на сході України, відчутно впливає на життя та можливості молоді. Наша співпраця з ЮНІСЕФ має на меті пом’якшити наслідки конфлікту та відкрити молоді якомога більше шляхів для реалізації їхнього бачення нового майбутнього східної України. Ми раді підтримати UpShift в Україні та віримо, що Харків може стати одним із осередків молодіжних інноваційних проектів в Україні", - зазначив заступник голови Представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен.

Нагадаємо, 29 березня уряд України підписав меморандум з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Він має сприяти створенню молодіжних дорадчих рад в усіх містах України.