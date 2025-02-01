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В ЮНЕСКО засудили ракетний обстріл Росією історичного центру Одеси

Фото: в Одесі пошкоджено дві культурні будівлі, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО (t.me/truonline)
Автор: Едуард Ткач

Вчора ввечері, 31 січня, Російська Федерація завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, пошкодивши культурні будівлі. В ЮНЕСКО вже відреагували за засудили обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку UNESKO Ukraine.

"ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

В опублікованому дописі зазначено, що ці повторювані атаки мають припинитися і що необхідно дотримуватися міжнародного права.

"Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування", - додається у дописі на Facebook.

Також на сторінці поінформували, що найближчим часом ЮНЕСКО направить місію.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що внаслідок вчорашньої атаки РФ, у місті було пошкоджено близько 15-ти пам'яток культурної спадщини.

Найціннішою серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа), яка з 2023 року перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Так відомо, що через ракетну атаку постраждали семеро осіб. Детальніше про про пошкодження історичних будівель - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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