В ЮНЕСКО осудили ракетный обстрел Россией исторического центра Одессы

Вчера вечером, 31 января, Российская Федерация нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, повредив культурные здания. В ЮНЕСКО уже отреагировали за осудили обстрел россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу UNESKO Ukraine.
"ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенции ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
В опубликованном сообщении указано, что эти повторяющиеся атаки должны прекратиться и что необходимо соблюдать международное право.
"Наша команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования", - добавляется в сообщении на Facebook.
Также на странице проинформировали, что в ближайшее время ЮНЕСКО направит миссию.
Напомним, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате вчерашней атаки РФ, в городе было повреждено около 15-ти памятников культурного наследия.
Самым ценным среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа), которая с 2023 года находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.
Так известно, что из-за ракетной атаки пострадали семь человек. Подробнее о о повреждениях исторических зданий - читайте в материале РБК-Украина.
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