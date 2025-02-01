В ЮНЕСКО осудили ракетный обстрел Россией исторического центра Одессы

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате вчерашней атаки РФ, в городе было повреждено около 15-ти памятников культурного наследия.

Самым ценным среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа), которая с 2023 года находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Так известно, что из-за ракетной атаки пострадали семь человек. Подробнее о о повреждениях исторических зданий - читайте в материале РБК-Украина.

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