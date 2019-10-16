ЮНЕСКО продлила мониторинг ситуации в Крыму

Фото: заседание исполкома ЮНЕСКО (twitter.com/Shamshur_O)

Мониторинг ЮНЕСКО в Крыму продлевается еще на один год

Учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) еще на год продлило мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

По его словам, исполком ЮНЕСКО в очередной раз продлил мониторинг ситуации на оккупированном полуострове.

"В течение 2019 мониторинговая группа организации уже осуществила 2 визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 эта работа будет продолжена. Благодарим наших партнеров за поддержку", - отметил Шамшур.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Российская Федерация нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма. В частности, ООН осудила действия Москвы по переселению жителей материковой России на оккупированный полуостров.

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что на "нормандской встрече" будет поднимать вопрос оккупации Крыма. Он также подчеркивал, что деоккупация полуострова без международных партнеров Украины невозможна.