ЮНЕСКО огляне місце удару у Львові, Україна вимагає сильної реакції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації руйнувань після російського удару по об’єкту культурної спадщини.
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в етері телеканалу "Ми Україна", інформує РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
За його словами, Міністерство закордонних справ уже домовилося з фахівцями організації про відповідний візит.
"Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", - наголосив Сибіга.
Глава МЗС також повідомив, що Україна звернулася до ЮНЕСКО з вимогою ініціювати санкції проти Росії у сфері культури.
"Росія - держава-терорист, а росіяни - варвари. Саме так європейські колеги оцінюють те, що відбулося", - підсумував дипломат.
Нагадаємо, надвечір 24 березня російські дрони атакували західні області України.
У Львові зафіксовано влучання у житлові будинки на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.
Внаслідок атаки постраждали люди, а також було пошкоджено об’єкти, що входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.