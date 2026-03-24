ЮНЕСКО огляне місце удару у Львові, Україна вимагає сильної реакції

За його словами, Міністерство закордонних справ уже домовилося з фахівцями організації про відповідний візит.

"Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС також повідомив, що Україна звернулася до ЮНЕСКО з вимогою ініціювати санкції проти Росії у сфері культури.

"Росія - держава-терорист, а росіяни - варвари. Саме так європейські колеги оцінюють те, що відбулося", - підсумував дипломат.