ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове, Украина требует сильной реакции

По его словам, Министерство иностранных дел уже договорилось со специалистами организации о соответствующем визите.

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД также сообщил, что Украина обратилась в ЮНЕСКО с требованием инициировать санкции против России в сфере культуры.

"Россия - государство-террорист, а россияне - варвары. Именно так европейские коллеги оценивают то, что произошло", - подытожил дипломат.