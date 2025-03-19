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Юнацька збірна України стартує в другому раунді відбору на Євро-2025: де дивитися матч з Хорватією

Фото: Юнацька команда України на тренуванні (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 19 березня юнацька збірна України U-17 проводить стартовий поєдинок другого раунду відбору Євро-2025. Вже о 13:00 – перший матч з Хорватією.

"Синьо-жовті" потрапили до групи А1 разом з дуже серйозними суперниками – Італією, Хорватією та Словаччиною. Матчі цього міні-турніру проходитимуть із 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінальної стадії вийде лише переможець групи.

"Інформації про суперника загалом достатньо. Із Хорватією наша збірна грала два спаринги наприкінці минулого року, ще до мого призначення, – розповів перед турніром головний тренер збірної України Олександр Ситник. – Словаччина брала участь у міжнародному турнірі в Туреччині, італійці проводили товариські матчі з іспанцями та французами. Тож матеріалу вистачає".

Про шанси на перемогу тренер висловився так:

"Оскільки в юнацькому футболі на перше місце виходить психологія, хто краще впорається із цим, той і переможе. Напевно, на папері шанси трохи вищі в хорватів, бо вони грають удома, проте все покажуть тільки поєдинки", – додав тренер.

Склад юнацької збірної України U-17 (футболісти не старші 2008 р. н.)

Воротарі:

  • Кирило Хадасевич ("Вольфсбург", Німеччина)
  • Єгор Крапівін ("Еспаньйол", Іспанія)
  • Федір Ткаченко ("Бетіс", Іспанія)

Захисники:

  • Єгор Костюк ("Шахтар")
  • Ярослав Милокост ("Шахтар")
  • Нікіта Калюжний ("Шахтар")
  • Єгор Оніщук ("Шахтар")
  • Арсен Залипка ("Рух")
  • Микита Мельник ("Імолезе", Італія)
  • Олександр Ткаченко ("Вердер", Німеччина)

Півзахисники:

  • Артем Зубрій ("Шахтар")
  • Олександр Середа ("Шахтар")
  • Павло Люсін ("Динамо")
  • Мухаммад Джурабаєв ("Рух")
  • Артем Мурадян ("Боруссія" М, Німеччина)
  • Микола Петровський ("Штутгарт", Німеччина)
  • Ілля Кут'я ("Хайдук", Хорватія)
  • Андрій Гамзик ("Байєр", Німеччина)
  • Арсеній Шишкевич ("Ріу Аве", Португалія)

Нападники:

  • Максим Кучерявий ("Динамо")
  • Дмитро Зудін ("Хайдук", Хорватія)

Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" із Хорватією, розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Раніше у збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера.

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