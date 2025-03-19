Юнацька збірна України стартує в другому раунді відбору на Євро-2025: де дивитися матч з Хорватією

Сьогодні, 19 березня юнацька збірна України U-17 проводить стартовий поєдинок другого раунду відбору Євро-2025. Вже о 13:00 – перший матч з Хорватією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
"Синьо-жовті" потрапили до групи А1 разом з дуже серйозними суперниками – Італією, Хорватією та Словаччиною. Матчі цього міні-турніру проходитимуть із 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінальної стадії вийде лише переможець групи.
"Інформації про суперника загалом достатньо. Із Хорватією наша збірна грала два спаринги наприкінці минулого року, ще до мого призначення, – розповів перед турніром головний тренер збірної України Олександр Ситник. – Словаччина брала участь у міжнародному турнірі в Туреччині, італійці проводили товариські матчі з іспанцями та французами. Тож матеріалу вистачає".
Про шанси на перемогу тренер висловився так:
"Оскільки в юнацькому футболі на перше місце виходить психологія, хто краще впорається із цим, той і переможе. Напевно, на папері шанси трохи вищі в хорватів, бо вони грають удома, проте все покажуть тільки поєдинки", – додав тренер.
Склад юнацької збірної України U-17 (футболісти не старші 2008 р. н.)
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" із Хорватією, розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.
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