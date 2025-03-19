Юнацька збірна України стартує в другому раунді відбору на Євро-2025: де дивитися матч з Хорватією

"Синьо-жовті" потрапили до групи А1 разом з дуже серйозними суперниками – Італією, Хорватією та Словаччиною. Матчі цього міні-турніру проходитимуть із 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінальної стадії вийде лише переможець групи.

"Інформації про суперника загалом достатньо. Із Хорватією наша збірна грала два спаринги наприкінці минулого року, ще до мого призначення, – розповів перед турніром головний тренер збірної України Олександр Ситник. – Словаччина брала участь у міжнародному турнірі в Туреччині, італійці проводили товариські матчі з іспанцями та французами. Тож матеріалу вистачає".

Про шанси на перемогу тренер висловився так:

"Оскільки в юнацькому футболі на перше місце виходить психологія, хто краще впорається із цим, той і переможе. Напевно, на папері шанси трохи вищі в хорватів, бо вони грають удома, проте все покажуть тільки поєдинки", – додав тренер.

Склад юнацької збірної України U-17 (футболісти не старші 2008 р. н.)

Воротарі:

Кирило Хадасевич ("Вольфсбург", Німеччина)

Єгор Крапівін ("Еспаньйол", Іспанія)

Федір Ткаченко ("Бетіс", Іспанія)

Захисники:

Єгор Костюк ("Шахтар")

Ярослав Милокост ("Шахтар")

Нікіта Калюжний ("Шахтар")

Єгор Оніщук ("Шахтар")

Арсен Залипка ("Рух")

Микита Мельник ("Імолезе", Італія)

Олександр Ткаченко ("Вердер", Німеччина)

Півзахисники:

Артем Зубрій ("Шахтар")

Олександр Середа ("Шахтар")

Павло Люсін ("Динамо")

Мухаммад Джурабаєв ("Рух")

Артем Мурадян ("Боруссія" М, Німеччина)

Микола Петровський ("Штутгарт", Німеччина)

Ілля Кут'я ("Хайдук", Хорватія)

Андрій Гамзик ("Байєр", Німеччина)

Арсеній Шишкевич ("Ріу Аве", Португалія)

Нападники:

Максим Кучерявий ("Динамо")

Дмитро Зудін ("Хайдук", Хорватія)

Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" із Хорватією, розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.