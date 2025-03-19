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Юношеская сборная Украины стартует во втором раунде отбора на Евро-2025: где смотреть матч с Хорватией

Фото: Юношеская команда Украины на тренировке (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 19 марта юношеская сборная Украины U-17 проводит стартовый поединок второго раунда отбора Евро-2025. Уже в 13:00 - первый матч с Хорватией.

"Сине-желтые" попали в группу А1 вместе с очень серьезными соперниками - Италией, Хорватией и Словакией. Матчи этого мини-турнира будут проходить с 19-го по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

"Информации о сопернике в целом достаточно. С Хорватией наша сборная играла два спарринга в конце прошлого года, еще до моего назначения, - рассказал перед турниром главный тренер сборной Украины Александр Сытник. - Словакия участвовала в международном турнире в Турции, итальянцы проводили товарищеские матчи с испанцами и французами. Поэтому материала хватает".

О шансах на победу тренер высказался так:

"Поскольку в юношеском футболе на первое место выходит психология, кто лучше справится с этим, тот и победит. Наверное, на бумаге шансы немного выше у хорватов, потому что они играют дома, однако все покажут только поединки", - добавил тренер.

Состав юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г. р.)

Вратари:

  • Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия)
  • Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания)
  • Федор Ткаченко ("Бетис", Испания)

Защитники:

  • Егор Костюк ("Шахтер")
  • Ярослав Милокост ("Шахтер")
  • Никита Калюжный ("Шахтер")
  • Егор Онищук ("Шахтер")
  • Арсен Залипка ("Рух")
  • Никита Мельник ("Имолезе", Италия)
  • Александр Ткаченко ("Вердер", Германия)

Полузащитники:

  • Артем Зубрий ("Шахтер")
  • Александр Середа ("Шахтер")
  • Павел Люсин ("Динамо")
  • Мухаммад Джурабаев ("Рух")
  • Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия)
  • Николай Петровский ("Штутгарт", Германия)
  • Илья Кутья ("Хайдук", Хорватия)
  • Андрей Гамзик ("Байер", Германия)
  • Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия)

Нападающие:

  • Максим Кучерявый ("Динамо")
  • Дмитрий Зудин ("Хайдук", Хорватия)

Стартовый поединок "сине-желтых" с Хорватией, начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.

 

Ранее в сборной Украины с "ошибкой" встретили последнего легионера.

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Футбол