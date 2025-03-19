Юношеская сборная Украины стартует во втором раунде отбора на Евро-2025: где смотреть матч с Хорватией

Сегодня, 19 марта юношеская сборная Украины U-17 проводит стартовый поединок второго раунда отбора Евро-2025. Уже в 13:00 - первый матч с Хорватией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
"Сине-желтые" попали в группу А1 вместе с очень серьезными соперниками - Италией, Хорватией и Словакией. Матчи этого мини-турнира будут проходить с 19-го по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.
"Информации о сопернике в целом достаточно. С Хорватией наша сборная играла два спарринга в конце прошлого года, еще до моего назначения, - рассказал перед турниром главный тренер сборной Украины Александр Сытник. - Словакия участвовала в международном турнире в Турции, итальянцы проводили товарищеские матчи с испанцами и французами. Поэтому материала хватает".
О шансах на победу тренер высказался так:
"Поскольку в юношеском футболе на первое место выходит психология, кто лучше справится с этим, тот и победит. Наверное, на бумаге шансы немного выше у хорватов, потому что они играют дома, однако все покажут только поединки", - добавил тренер.
Состав юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г. р.)
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Стартовый поединок "сине-желтых" с Хорватией, начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.
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