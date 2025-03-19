Юношеская сборная Украины стартует во втором раунде отбора на Евро-2025: где смотреть матч с Хорватией

"Сине-желтые" попали в группу А1 вместе с очень серьезными соперниками - Италией, Хорватией и Словакией. Матчи этого мини-турнира будут проходить с 19-го по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

"Информации о сопернике в целом достаточно. С Хорватией наша сборная играла два спарринга в конце прошлого года, еще до моего назначения, - рассказал перед турниром главный тренер сборной Украины Александр Сытник. - Словакия участвовала в международном турнире в Турции, итальянцы проводили товарищеские матчи с испанцами и французами. Поэтому материала хватает".

О шансах на победу тренер высказался так:

"Поскольку в юношеском футболе на первое место выходит психология, кто лучше справится с этим, тот и победит. Наверное, на бумаге шансы немного выше у хорватов, потому что они играют дома, однако все покажут только поединки", - добавил тренер.

Состав юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г. р.)

Вратари:

Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия)

Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания)

Федор Ткаченко ("Бетис", Испания)

Защитники:

Егор Костюк ("Шахтер")

Ярослав Милокост ("Шахтер")

Никита Калюжный ("Шахтер")

Егор Онищук ("Шахтер")

Арсен Залипка ("Рух")

Никита Мельник ("Имолезе", Италия)

Александр Ткаченко ("Вердер", Германия)

Полузащитники:

Артем Зубрий ("Шахтер")

Александр Середа ("Шахтер")

Павел Люсин ("Динамо")

Мухаммад Джурабаев ("Рух")

Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия)

Николай Петровский ("Штутгарт", Германия)

Илья Кутья ("Хайдук", Хорватия)

Андрей Гамзик ("Байер", Германия)

Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия)

Нападающие:

Максим Кучерявый ("Динамо")

Дмитрий Зудин ("Хайдук", Хорватия)

Стартовый поединок "сине-желтых" с Хорватией, начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.