У збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера (відео)
Усі 25 футболістів, яких Сергій Ребров викликав до національної збірної на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії, прибули в розташування команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.
Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.
"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Спочатку тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводили футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.
Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першими прибули нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.
"Другою хвилею" до збірної приєднались півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та "англійці" – Максим Таловєров, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко.
Останніми приєднались три футболісти, чиї команди проводили матчі в неділю вечором: півзахисник англійського "Арсенала" Олександр Зінченко, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та нападник італійської "Роми" Артем Довбик.
Олександр Зінченко (фото: УАФ)
Анатолій Трубін (фото: УАФ)
Останнього працівники збірною вирішили зустріти в аеропорту креативно. Написали на табличці прізвище гравця з помилкою, яку колись допустили в "Ромі": "Ciao, Artem Dobvik!".
Футболіст не стримав посмішку, коли це побачив. Жарт оцінив.
Таким чином на зборах у Іспанії зібралися всі 25 футболістів команди.
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар")
- Юхим Конопля ("Шахтар")
- Валерій Бондар ("Шахтар")
- Олексій Сич ("Карпати")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
- Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо")
- Віталій Буяльський ("Динамо")
- Андрій Ярмоленко ("Динамо")
- Георгій Судаков ("Шахтар")
- Єгор Назарина ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк ("Полісся")
- Олександр Назаренко ("Полісся")
- Іван Калюжний ("Олександрія")
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
Нападники:
- Артем Довбик ("Рома", Італія)
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Якщо трапиться якась несподіванка, до команди в будь-яку мить готові приєднатися гравці з резервного списку:
- Денис Попов ("Динамо")
- Владислав Кабаєв ("Динамо")
- Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
- Олександр Сваток ("Остін", США)
- Дмитро Криськів ("Шахтар")
- Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)
Раніше повідомили, шо футболісти "Шахтаря" зіграють на трьох континентах у березні.