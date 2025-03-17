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У збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера (відео)

Бенідорм, Понеділок 17 березня 2025 19:44
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У збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера (відео) Фото: Артем Довбик прилетів у збірну після результативного матчу за "Рому" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Усі 25 футболістів, яких Сергій Ребров викликав до національної збірної на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії, прибули в розташування команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Спочатку тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводили футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.

Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першими прибули нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

"Другою хвилею" до збірної приєднались півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та "англійці" – Максим Таловєров, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко.

Останніми приєднались три футболісти, чиї команди проводили матчі в неділю вечором: півзахисник англійського "Арсенала" Олександр Зінченко, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та нападник італійської "Роми" Артем Довбик.

У збірній України з &quot;помилкою&quot; зустріли останнього легіонера (відео)

Олександр Зінченко (фото: УАФ)

У збірній України з &quot;помилкою&quot; зустріли останнього легіонера (відео)

Анатолій Трубін (фото: УАФ)

Останнього працівники збірною вирішили зустріти в аеропорту креативно. Написали на табличці прізвище гравця з помилкою, яку колись допустили в "Ромі": "Ciao, Artem Dobvik!".

Футболіст не стримав посмішку, коли це побачив. Жарт оцінив.

Таким чином на зборах у Іспанії зібралися всі 25 футболістів команди.

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Олексій Сич ("Карпати")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Віталій Буяльський ("Динамо")
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

  • Артем Довбик ("Рома", Італія)
  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Якщо трапиться якась несподіванка, до команди в будь-яку мить готові приєднатися гравці з резервного списку:

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
  • Олександр Сваток ("Остін", США)
  • Дмитро Криськів ("Шахтар")
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Раніше повідомили, шо футболісти "Шахтаря" зіграють на трьох континентах у березні.

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Олександр Зінченко Артем Довбик Футбол Ліга націй
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