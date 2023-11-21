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Юнацька збірна України розгромом Словаччини виборола путівку в еліт-раунд відбору Євро-2024

Та-Калі, Вівторок 21 листопада 2023 16:44
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Юнацька збірна України розгромом Словаччини виборола путівку в еліт-раунд відбору Євро-2024 Фото: Головний тренер 19-річних "синьо-жовтих" Олег Кузнецов (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 розтрощила словацьких ровесників у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024, кваліфікація, група 7

Словаччина U-19 – Україна U-19 – 0:4

Голи: Єрмачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

"Синьо-жовті" влаштували ударні 10 хвилин перед перервою. Єрмачков, Деркач і Михавко один за одним зробили рахунок розгромним уже в першому таймі. Солював хавбек іспанського "Сан-Хосе" Мануйлов, який оформив два асисти.

У другій же половині підопічні Олега Кузнецова довершили розгром словаків під завісу зустрічі. Голом у складі юнацької збірної відзначився "динамівець" Пономаренко. Перевага "синьо-жовтих" була тотальною – 12 ударів лише в площину воріт.

Завдяки перемозі Україна U-19 посіла друге місце в квартеті команд. Українці набрали 6 очок і поступилися лише збірній Косова (7 пунктів). Обидві команди пробилися в еліт-раунд кваліфікації. Жеребкування цього етапу відбудеться в грудні, а матчі зіграють навесні.

Найбільшим досягненням збірної України U-19 в історії залишається "золото" чемпіонату Європи-2009. Тоді команда під керівництвом Юрія Калітвінцева переграла Англію у фіналі (2:0). Сам турнір прийняли українські Донецьк і Маріуполь.

До слова, напередодні збірна України не виграла в Італії вирішальний матч відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, раніше розібрали формат плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи.

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