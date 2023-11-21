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Юношеская сборная Украины разгромом Словакии завоевала путевку в элит-раунд отбора Евро-2024

Та-Кали, Вторник 21 ноября 2023 16:44
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Юношеская сборная Украины разгромом Словакии завоевала путевку в элит-раунд отбора Евро-2024 Фото: Главный тренер 19-летних "сине-желтых" Олег Кузнецов (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 разбила словацких ровесников в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024, квалификация, группа 7

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:4

Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

"Сине-желтые" устроили ударные 10 минут перед перерывом. Ермачков, Деркач и Михавко один за другим сделали счет разгромным уже в первом тайме. Солировал хавбек испанского "Сан-Хосе" Мануйлов, оформивший два ассиста.

Во второй половине подопечные Олега Кузнецова завершили разгром словаков под занавес встречи. Голом в составе юношеской сборной отличился "динамовец" Пономаренко. Преимущество "сине-желтых" было тотальным – 12 ударов только в створ ворот.

Благодаря победе Украина U-19 заняла второе место в квартете команд. Украинцы набрали 6 очков и уступили только сборной Косово (7 пунктов). Обе команды пробились в элит-раунд квалификации. Жеребьевка этого этапа состоится в декабре, а матчи сыграют весной.

Самым большим достижением сборной Украины U-19 в истории остается "золото" чемпионата Европы-2009. Тогда команда под руководством Юрия Калитвинцева обыграла Англию в финале (2:0). Сам турнир приняли украинские Донецк и Мариуполь.

К слову, накануне сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Напомним, ранее разобрали формат плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы.

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