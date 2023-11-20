Як Україна може вийти на Євро-2024 з поразкою від Італії: всі варіанти
Національна команда України перед вирішальним поєдинком кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Італії отримала альтернативний шлях для здобуття путівки на форум.
Коротко про "задні двері" відбіркового турніру на Євро-2024 – в матеріалі РБК-Україна.
Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.
Переможець протистояння завершить груповий етап на другій сходинці квінтету C і спокійно може бронювати квитки до Німеччини. Італійцям для фінішу вище за збірну України достатньо і нічиєї. Натомість команда Сергія Реброва зобов'язана перемагати. Утім, третє місце не стане вироком для жодної з команд.
Спасінням або Італії, або "синьо-жовтих" стане... Ліга націй. Створений УЄФА для заміни товариських матчів турнір зарезервував три місця на Євро-2024 для своїх делегатів. За підсумками змагань 2022/23 визначився загальний рейтинг збірних у Лізі націй. З нього й відберуть 12 найкращих команд, які в плей-офф розіграють три путівки на чемпіонат.
Звісно, більшість провідних збірних були на перших ролях і в Лізі націй, і у відборі до Євро-2024. Тож із класифікації "вилетіли" та водночас розчистили резервний шлях для України збірні Іспанії, Данії, Нідерландів, Португалії, Бельгії, Угорщини, Швейцарії, Франції, Австрії, Англії, Сербії та Шотландії. Також "вилучаємо" Німеччину – господаря турніру.
Отже, наразі збірна України – 9-та в актуальному рейтингу стикових матчів Ліги націй. У разі поразки від Італії "синьо-жовті" опиняться або в шляху A разом зі збірними Польщі, Уельсу/Хорватії та Чехії/Естонії, або в шляху B з Ізраїлем і Боснією. Конкуренти – збірні Фінляндії та Ісландії. Двійко команд опиниться в турнірі B, одна – вирушить в A. У шляху C натомість вже прилаштувалися збірні Грузії та Греції.
Після жеребкування стикових пар 23 листопада в швейцарському Ньйоні все стане значно простішим. У кожному шляху (A, B, C) зіграють по два півфінали (21 березня 2024-го) та фінал (26 березня). На Євро-2024 поїдуть переможці кожного з міні-турнірів.
До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Італії з 1995 року.
Нагадаємо, вранці підготували анонс поєдинку України та Італії у кваліфікації до Євро-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.