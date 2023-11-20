Як Україна може вийти на Євро-2024 з поразкою від Італії: всі варіанти

Національна команда України перед вирішальним поєдинком кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Італії отримала альтернативний шлях для здобуття путівки на форум.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння завершить груповий етап на другій сходинці квінтету C і спокійно може бронювати квитки до Німеччини. Італійцям для фінішу вище за збірну України достатньо і нічиєї. Натомість команда Сергія Реброва зобов'язана перемагати. Утім, третє місце не стане вироком для жодної з команд.

Спасінням або Італії, або "синьо-жовтих" стане... Ліга націй. Створений УЄФА для заміни товариських матчів турнір зарезервував три місця на Євро-2024 для своїх делегатів. За підсумками змагань 2022/23 визначився загальний рейтинг збірних у Лізі націй. З нього й відберуть 12 найкращих команд, які в плей-офф розіграють три путівки на чемпіонат.

Звісно, більшість провідних збірних були на перших ролях і в Лізі націй, і у відборі до Євро-2024. Тож із класифікації "вилетіли" та водночас розчистили резервний шлях для України збірні Іспанії, Данії, Нідерландів, Португалії, Бельгії, Угорщини, Швейцарії, Франції, Австрії, Англії, Сербії та Шотландії. Також "вилучаємо" Німеччину – господаря турніру.

Отже, наразі збірна України – 9-та в актуальному рейтингу стикових матчів Ліги націй. У разі поразки від Італії "синьо-жовті" опиняться або в шляху A разом зі збірними Польщі, Уельсу/Хорватії та Чехії/Естонії, або в шляху B з Ізраїлем і Боснією. Конкуренти – збірні Фінляндії та Ісландії. Двійко команд опиниться в турнірі B, одна – вирушить в A. У шляху C натомість вже прилаштувалися збірні Грузії та Греції.

Після жеребкування стикових пар 23 листопада в швейцарському Ньйоні все стане значно простішим. У кожному шляху (A, B, C) зіграють по два півфінали (21 березня 2024-го) та фінал (26 березня). На Євро-2024 поїдуть переможці кожного з міні-турнірів.