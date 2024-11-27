Юнацька ліга УЄФА: "Шахтар" розписав нічию з ПСВ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, загальний етап, 5-й тур

ПСВ U-19 – "Шахтар" U-19 – 1:1

Голи: ван Дуйвен, 55 (пенальті) – Дрозд, 76

Ейндховенцям і "гірникам" довелося боротися не лише один із одним, а й зі стихією. Дощ і туман неабияк впливали на перебіг подій. Щоб призвичаїтися до умов, команди витратили цілий перший тайм.

Юні "фермери" додали в активності після перерви. Як наслідок, ПСВ U-19 відкрив рахунок на 55-й хвилині. Це ван Дуйвен упевнено реалізував одинадцятиметровий, який арбітр призначив за гру рукою оборонця "Шахтаря" U-19 під час стандарту.

Нідерландці намагалися закріпити власну перевагу. Господарі створили кілька гострих моментів, але з реалізацією не склалося. Допомогла юним "гірникам" серія стандартів. Сметана подав кутовий, кіпер зіграв невпевнено, а Дрозд боковими ножицями відправив м'яч у сітку.

Завдяки нічиїй "Шахтар" U-19 втримався у верхній половині турнірної таблиці. Підопічні Олексія Бєліка набрали 10 очок і перебувають на 10-й сходинці. Тим часом ПСВ U-19 – на 26-й позиції (3 пункти).