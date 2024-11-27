Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" расписал ничью из ПСВ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Юношеская лига УЕФА, общий этап, 5-й тур

ПСВ U-19 – "Шахтер" U-19 – 1:1

Голы: ван Дуйвен, 55 (пенальти) – Дрозд, 76

Эйндховенцам и "горнякам" пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Дождь и туман оказывали большое влияние на ход событий. Чтобы привыкнуть к условиям, команды потратили первый тайм.

Юные "фермеры" прибавили в активности после перерыва. Как следствие, ПСВ U-19 открыл счет на 55-й минуте. Это Ван Дуйвен уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который арбитр назначил за игру рукой защитника "Шахтера" U-19 во время стандарта.

Нидерландцы пытались закрепить собственное преимущество. Хозяева создали несколько острых моментов, но с реализацией не сложилось юным "горнякам" серия стандартов. Сметана подал угловой, кипер сыграл неуверенно, а Дрозд боковыми ножницами отправил мяч в сетку.

Благодаря ничьей "Шахтер" U-19 удержался в верхней половине турнирной таблицы. Подопечные Алексея Белика набрали 10 очков и находятся на 10-й строчке. В свою очередь ПСВ U-19 – на 26-й позиции (3 пункта).