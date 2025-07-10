Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на Київ

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 10 липня загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

"Розділяємо біль тяжкої втрати з сім'єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях. Честь і вічна пам'ять. Назавжди в строю", - підсумували в поліції Києва.

Уточнюється, що саме такою запам'ятають Марію колеги та всі хто її знав.

"Злочинний ракетний удар, здійснений військами рф по мирному населенню, обірвав життя цієї доброї, життєрадісної, щирої, відповідальної та відданої улюбленій професії поліцейської", - повідомили українцям.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на Київ та Київську область. У напрямку столиці ворожі війська запустили ударні БпЛА типу Shahed, а також балістичні й крилаті ракети.

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті обстрілу Києва загинули двоє людей - 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції. Відомо про щонайменше 22 постраждалих.

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