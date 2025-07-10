Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на Київ
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 10 липня загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.
Що відомо про загиблу Марію Дзюмагу
"Сьогодні під час ворожого обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага", - розповіли правоохоронці.
Зазначається, що дівчина:
- приєдналася до лав поліції в Києві у 2023 році;
- працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Вбита Росією Марія Дзюмага (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
"Злочинний ракетний удар, здійснений військами рф по мирному населенню, обірвав життя цієї доброї, життєрадісної, щирої, відповідальної та відданої улюбленій професії поліцейської", - повідомили українцям.
Уточнюється, що саме такою запам'ятають Марію колеги та всі хто її знав.
"Розділяємо біль тяжкої втрати з сім'єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях. Честь і вічна пам'ять.
Назавжди в строю", - підсумували в поліції Києва.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, в ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на Київ та Київську область. У напрямку столиці ворожі війська запустили ударні БпЛА типу Shahed, а також балістичні й крилаті ракети.
Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті обстрілу Києва загинули двоє людей - 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції. Відомо про щонайменше 22 постраждалих.
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