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Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на Київ

Четвер 10 липня 2025 14:06
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Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на Київ Ворожий обстріл Києва забрав життя 22-річної поліцейської (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 10 липня загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Що відомо про загиблу Марію Дзюмагу

"Сьогодні під час ворожого обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що дівчина:

  • приєдналася до лав поліції в Києві у 2023 році;
  • працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на КиївВбита Росією Марія Дзюмага (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Злочинний ракетний удар, здійснений військами рф по мирному населенню, обірвав життя цієї доброї, життєрадісної, щирої, відповідальної та відданої улюбленій професії поліцейської", - повідомили українцям.

Уточнюється, що саме такою запам'ятають Марію колеги та всі хто її знав.

"Розділяємо біль тяжкої втрати з сім'єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях. Честь і вічна пам'ять.
Назавжди в строю", - підсумували в поліції Києва.

Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на КиївПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, в ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на Київ та Київську область. У напрямку столиці ворожі війська запустили ударні БпЛА типу Shahed, а також балістичні й крилаті ракети.

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті обстрілу Києва загинули двоє людей - 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції. Відомо про щонайменше 22 постраждалих.

Читайте й дивіться також, як виглядав Київ після ворожої атаки цієї ночі.

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