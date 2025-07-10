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Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на Киев

Четверг 10 июля 2025 14:06
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Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на Киев Вражеский обстрел Киева унес жизнь 22-летней полицейской (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В результате российской атаки на Киев в ночь на 10 июля погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Что известно о погибшей Марии Дзюмаге

"Сегодня во время вражеского обстрела трагически погибла 22-летняя полицейская Киева Мария Дзюмага", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что девушка:

  • присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2023 году;
  • работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на КиевУбитая Россией Мария Дзюмага (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Преступный ракетный удар, осуществленный войсками РФ по мирному населению, оборвал жизнь этой доброй, жизнерадостной, искренней, ответственной и преданной любимой профессии полицейской", - сообщили украинцам.

Уточняется, что именно такой запомнят Марию коллеги и все кто ее знал.

"Разделяем боль тяжелой утраты с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах. Честь и вечная память.
Навсегда в строю", - подытожили в полиции Киева.

Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на КиевПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, страна-агрессор осуществила очередную массированную атаку на Киев и Киевскую область. В направлении столицы вражеские войска запустили ударные БпЛА типа Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.

Согласно информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате обстрела Киева погибли два человека - 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции. Известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

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