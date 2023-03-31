"Юкі" з "Флориди" оформив хет-трик і став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американець канадсько-українського походження доклався до виїзної перемоги над "Монреалем" (5:2). До свого активу альтернативний капітан "Пантерз" записав три шайби та асист на Лунделла.

Самостійно до справи Ткачук узявся в другому періоді. Спершу він перед воротами завершив хрестоматійну комбінацію "Флориди" в більшості. А згодом вінгер класно пробив воротаря з правої зони вкидання. На останній же хвилині Ткачук закинув втретє – у порожні ворота з центру майданчика.

Така результативність вінгера дозволила перетнути рубіж 100 очок у нинішньому сезоні. Тепер в активі Ткачука 38 шайб і 63 передачі. У попередній кампанії він загалом набрав 114 пунктів.

До топ-трійки зірок також потрапили два голкіпери – Стюарт Скіннер із "Едмонтона" та воротар "Піттсбурга" Трістан Джаррі. Обидва оформили шатаути. Перший виконав 43 сейви проти "Лос-Анджелеса" (2:0), а другий відбив усі 28 кидків "Нешвілла" (2:0).

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