ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборонець "Флориди" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Торонто, Четвер 30 березня 2023 12:10
Оборонець "Флориди" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Брендон Монтур щойно відзначився переможною шайбою (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали оборонця "Флориди Пантерз" Брендона Монтура найкращим виконавцем ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець вирвав для флоридців виїзну перемогу над "Торонто". 28-річний оборонець оформив шайбу в овертаймі протистояння після нічиєї в основний час (2:2).

У контратаці "Пантерз" Барков утік із центру майданчика та в зоні перед воротами відпасував праворуч. Туди якраз увірвався Монтур і в один дотик відправив шайбу в сітку воріт "Мейпл Ліфс". Для оборонця нинішній сезон став найрезультативнішим у кар'єрі (14 шайб).

Завдяки перемозі "Флорида" продовжила боротьбу за путівку в плей-офф сезону. Наразі "Пантерз" ідуть на 4-й сходинці Атлантичного дивізіону. Натомість "Торонто" вже гарантував собі місце в матчах на виліт.

Доповнили топ-3 зірок воротар "Флориди" Алекс Лайон і центрфорвард "Міннесоти" Фредерік Гудро. Голкіпер "Пантерз" оформив 38 сейвів і не дозволив Естону-Різу реалізувати буліт. Натомість канадець закинув дві шайби в протистоянні з "Колорадо".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Айлендерс" – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
  • "Торонто" – "Флорида" – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
  • "Колорадо" – "Міннесота" – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

До слова, раніше Словаччина відмовилася від хокеїстів із російської КХЛ у заявці на ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою