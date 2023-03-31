"Юки" из "Флориды" оформил хет-трик и стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Американец канадско-украинского происхождения приложился к выездной победе над "Монреалем" (5:2). В свой актив альтернативный капитан "Пантерз" записал три шайбы и ассист на Лунделла.

Самостоятельно за дело Ткачук взялся во втором периоде. Сначала он перед воротами завершил хрестоматийную комбинацию "Флориды" в большинстве. А потом вингер классно пробил вратаря из правой зоны вбрасывания. На последней же минуте Ткачук забросил в третий раз – в пустые ворота из центра площадки.

Такая результативность вингера позволила пересечь рубеж в 100 очков в нынешнем сезоне. Теперь в активе Ткачука 38 шайб и 63 передачи. В предыдущей кампании он в общей сложности набрал 114 пунктов.

В топ-тройку звезд также попали два голкипера – Стюарт Скиннер из "Эдмонтона" и вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри. Оба оформили шатауты. Первый выполнил 43 сэйва против "Лос-Анджелеса" (2:0), а второй отразил все 28 бросков "Нэшвилла" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ: