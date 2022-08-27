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На юге жара до +33, а на востоке грозы: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 27 августа 2022 15:44
На юге жара до +33, а на востоке грозы: прогноз погоды на завтра Фото: Киев летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В воскресенье, 27 августа, на левом берегу Украины пройдут дожди. Температура воздуха завтра повысится +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, на востоке и в большинстве центральных областей местами кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков.

Днем температура на западе составит 28-32 градуса выше нуля. В северных, центральных и южных областях температура воздуха составит +27...+33 градуса. На востоке днем столбик термометра покажет до +33 градусов.

Ночью температура воздуха по всей стране будет колебаться от +16 до +22 градусов.

На юге жара до +33, а на востоке грозы: прогноз погоды на завтра

Как сообщалось, этой осенью в Украине ожидается теплая и засушливая погода. Она будет жарче по сравнению с последними десятилетиями.

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