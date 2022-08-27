На півдні спека до +33, а на сході грози: прогноз погоди на завтра

У неділю, 27 серпня, на лівому березі України пройдуть дощі. Температура повітря завтра підвищиться +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, на сході та в більшості центральних областей місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території України без опадів.

Вдень температура на заході складе 28-32 градуси вище нуля. У північних, центральних і південних областях температура повітря складе +27...+33 градуси. На сході вдень стовпчик термометра покаже до +33 градусів.

Вночі температура повітря по всій країні коливатиметься від +16 до +22 градусів.