На юге ВСУ уничтожили около 65 оккупантов и несколько единиц вражеской техники

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 65 российских оккупантов на южном направлении. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Враг продолжает атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские военные держат оборону и предотвращают продвижение.
За сутки с помощью ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.
Однако оккупанты продолжают обстреливать Николаев и окрестности из систем залпового огня.
В Одесской области правоохранители и военные усилили контроль у границы с Молдовой. Украинцев призвали учитывать интенсивность нагрузки соответствующих пропускных пунктов из-за дополнительных фильтрационных мероприятий.
Напомним, из-за обстрелов в Николаевской области за сутки ранения получили пять человек.
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