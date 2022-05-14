Обстрелы Николаевской области: еще пять человек ранены

В Николаевской области в результате обстрелов российских войск за минувшие сутки получили ранения 5 человек. Всех их доставили в медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram .

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 человека, которые пострадали от атак оккупантов на область.

Напомним, недавно российские войска нанесли ракетный удар по РСЗО "Смерч" и "Ураган" по Николаеву. Под вражеский обстрел попали школа, детсад и больница.

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