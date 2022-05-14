RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні ЗСУ знищили близько 65 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки

Фото: на півдні Україні захисники ліквідували 65 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за добу ліквідували близько 65 російських окупантів на південному напрямку. Крім того, ЗСУ знищили декілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ворог продовжує атаки на лініях зіткнення у Херсонській та Миколаївській областях, проте українські військові тримають оборону і запобігають просуванню.

За добу за допомогою ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією знищено станцію радіоелектронної боротьби, броньовану і автомобільну техніку ворогів.

Проте окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та околиці з систем залпового вогню.

В Одеській області правоохоронці та військові посилили контроль біля кордону з Молдовою. Українців закликали враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів через додаткові фільтраційні заходи.

Нагадаємо, через обстріли у Миколаївській області за добу поранення отримали п'ять осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України