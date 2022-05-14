На півдні ЗСУ знищили близько 65 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки

Українські захисники за добу ліквідували близько 65 російських окупантів на південному напрямку. Крім того, ЗСУ знищили декілька одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Ворог продовжує атаки на лініях зіткнення у Херсонській та Миколаївській областях, проте українські військові тримають оборону і запобігають просуванню.
За добу за допомогою ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією знищено станцію радіоелектронної боротьби, броньовану і автомобільну техніку ворогів.
Проте окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та околиці з систем залпового вогню.
В Одеській області правоохоронці та військові посилили контроль біля кордону з Молдовою. Українців закликали враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів через додаткові фільтраційні заходи.
Нагадаємо, через обстріли у Миколаївській області за добу поранення отримали п'ять осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.