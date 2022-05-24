ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На юге ВСУ уничтожили элитные войска 58-й армии России: перехват СБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 18:03
На юге ВСУ уничтожили элитные войска 58-й армии России: перехват СБУ Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На юге Украины была вдребезги разбита 58 армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогам, от нее не осталось ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него во рту ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказывает своей жене российский захватчик.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины из состава группировки Объединенных сил вчера отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Украинским военным также удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины