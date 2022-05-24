На півдні ЗСУ знищили елітні війська 58-ї армії Росії: перехоплення СБУ

На півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"ВІД 58-ї армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією у Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося нічого. Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Ні одного! Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 особи, 4 особи", - розповідає своїй дружині російський загарбник.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України зі складу угруповання Об'єднаних сил вчора відбили 16 атак ворога. Ще на одній локації тривають бої з окупантом. Українським військовим також вдалося знищити один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БПЛА типу "Орлан-10".

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