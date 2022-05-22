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На юге ВСУ ликвидировали 29 оккупантов, модернизированный танк и самоходную гаубицу "Мста-С"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За сутки военные ВСУ уничтожили 29 оккупантов, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

Украинским защитникам удалось разгромить крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион".

В Черном море продолжается маневрирование 6️ больших десантных кораблей и 2️ носителей крылатых ракет - в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов.

"Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население. Захватчики установили жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории.

При этом на блокпостах оккупанты обогащаются. Они предлагают местным пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но в след коварно открывают огонь.

Напомним, вчера, 20 мая, ВСУ уничтожили 36 оккупантов, несколько танков и "Град".

Мы также писали о том, что оккупанты снова нанесли ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман.

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