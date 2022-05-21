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ВСУ уничтожили 36 оккупантов, несколько танков и "Град", - ОК "ЮГ"

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Суббота 21 мая 2022 03:16
ВСУ уничтожили 36 оккупантов, несколько танков и "Град", - ОК "ЮГ" Фото: ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов (facebook.com/usofcom)
Автор: Роман Мирончук

Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения и авиации за сутки уничтожили 36 российских оккупантов, 3 танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

В Николаевском и Херсонском направлении захватчики продолжают ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. При этом уже долгое время они не ведут активных наступательных действий.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские войска и населенные пункты с мирными жителями, совершая около 70 обстрелов в сутки.

"Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий красноречиво доказывают, что они верят только в Украину. Так, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг", - говорится в сообщении.

По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Поражен объект пригородной инфраструктуры, но пострадавших нет.

По Одесской области враг совершил две ракетные атаки с применением авиации, в результате чего был разрушен пляжный туалет.

Чуть позже оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв и возник пожар. ГСЧС ликвидировали возгорание, и никто не пострадал.

Также отмечается, что корабельная группировка противника представлена семью большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля - носителя крылатых ракет.

В приграничной зоне с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена охрана государственной границы.

Напомним, оккупанты блокируют гражданским выезд из оккупированного Херсона.

Мы также писали о том, что оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города.

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