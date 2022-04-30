На юге Украины ВСУ поразили 23 цели противника и ликвидировали 16 вражеских солдат

Также разбита бронированная и автомобильная техника российских оккупантов и станция радиоэлектронной борьбы.

В Херсонской области оккупанты и их новоназначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, в то же время пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

В Николаевской области правоохранители задержали трех российских военных, которые входили в состав группировки, пытавшейся захватить Южноукраинскую АЭС.

При этом возле областного центра было обнаружено хранилище с противотанковым вооружением. Укрытие обустроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. При осмотре правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики.

В самом же приднестровском регионе Молдовы Российская Федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины.

"Вражеская корабельная группировка продолжает пребывание на позициях контроля провозглашенного закрытым района северо-западной части Черного моря. Сохраняется угроза ракетных ударов", - говорится в сообщении.