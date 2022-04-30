На півдні України ЗСУ вразили 23 цілі противника і ліквідували 16 ворожих солдатів

Також розбита броньована і автомобільна техніка російських окупантів і станція радіоелектронної боротьби.

У Херсонській області окупанти та їхні новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, водночас намагаються підкупити населення рублевими виплатами.

У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох російських військових, які входили до складу угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

При цьому біля обласного центру було виявлено сховище з протитанковим озброєнням. Укриття облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. Під час огляду правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва.

В Одеській області триває психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров'ям районів щодо загрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки.

У самому ж придністровському регіоні Молдови Російська Федерація продовжує поширювати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації з приводу загрози населенню регіону з боку України.

"Вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району Північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.