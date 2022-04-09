На юге Украины сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре, - ВСУ

За последние сутки ситуация на Николаевском и Херсонском направлениях не изменилась. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать занимаемые позиции. При этом оккупанты продолжают обстрелы мирных городов, распространяя фейки о якобы причастности к ним украинских военных.

"За ночь на южном направлении противник потерял 12 единиц личного состава и 2 единицы вражеской техники", - добавили в командовании.

Обстановка в Черном море за истекшие сутки также существенных изменений не претерпела. Корабли противника продолжают блокаду украинских портов и создавать угрозу высадки десанта.

"Также сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры", - отмечается в сводке.