В Черноморске прогремел взрыв. Людей призвали оставаться в бомбоубежищах
Фото: в Черноморске прогремел взрыв (УНИАН)
В городе Черноморск Одесской области утром 9 апреля прогремел мощный взрыв. Местных жителей призвали не подходить к окнам и оставаться в бомбоубежищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Василия Гуляева.
"Жители Черноморска, не поддавайтесь панике - ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, если можете, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище", - заявил Гуляев.
Напомним, российские военные вечером 8 апреля нанесли ракетный удар неподалеку от Одессы.
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