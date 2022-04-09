В Черноморске прогремел взрыв. Людей призвали оставаться в бомбоубежищах

"Жители Черноморска, не поддавайтесь панике - ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, если можете, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище", - заявил Гуляев.