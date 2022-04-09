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В Черноморске прогремел взрыв. Людей призвали оставаться в бомбоубежищах

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Черноморск, Суббота 09 апреля 2022 08:32
В Черноморске прогремел взрыв. Людей призвали оставаться в бомбоубежищах Фото: в Черноморске прогремел взрыв (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Черноморск Одесской области утром 9 апреля прогремел мощный взрыв. Местных жителей призвали не подходить к окнам и оставаться в бомбоубежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Василия Гуляева.

"Жители Черноморска, не поддавайтесь панике - ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, если можете, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище", - заявил Гуляев.

Напомним, российские военные вечером 8 апреля нанесли ракетный удар неподалеку от Одессы.

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