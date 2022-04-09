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На півдні України зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі, - ЗСУ

Фото: на півдні України зберігається загроза ракетних ударів (t me Tsaplienko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На півдні України зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Українські військові продовжують утримувати обороняються позиції, завдають противнику відчутної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За останню добу ситуація на Миколаївському і Херсонському напрямках не змінилася. Збройні Сили України продовжують утримувати займані позиції. При цьому окупанти продовжують обстріли мирних міст, поширюючи фейки про нібито причетність до них українських військових.

"За ніч на південному напрямку противник втратив 12 одиниць особового складу та 2 одиниці ворожої техніки", - додали у командуванні.

Обстановка в Чорному морі за минулу добу також істотних змін не зазнала. Кораблі противника продовжують блокаду українських портів і створювати загрозу висадки десанту.

"Також зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури", - наголошується в зведенні.

Нагадаємо, вранці 9 квітня у Чорноморську Одеської області прогримів вибух. В Оперативно командуванні уточнили, що обставини події уточнюються. За попередньою інформацією - ніхто не постраждав.

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