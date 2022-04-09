На півдні України зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі, - ЗСУ

За останню добу ситуація на Миколаївському і Херсонському напрямках не змінилася. Збройні Сили України продовжують утримувати займані позиції. При цьому окупанти продовжують обстріли мирних міст, поширюючи фейки про нібито причетність до них українських військових.

"За ніч на південному напрямку противник втратив 12 одиниць особового складу та 2 одиниці ворожої техніки", - додали у командуванні.

Обстановка в Чорному морі за минулу добу також істотних змін не зазнала. Кораблі противника продовжують блокаду українських портів і створювати загрозу висадки десанту.

"Також зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури", - наголошується в зведенні.