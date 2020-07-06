На юге Украины резко ухудшится погода

В ближайшие часы погода в южных областях Украины существенно ухудшится. Непогода сохранится до конца этих суток.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня юг Украины накроют грозы, которые местами будут сопровождаться сильными ливнями.

Также, в отдельных южных районах возможны град и шквалы ветра до 22 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение в Украине объявлено также и на 7 июля, прогнозируют ливни, град и шквалы.

Кроме того, наводнения в западных областях возможны в ближайшие дни из-за сильных ливней.

Добавим, на этой неделе Украиной пронесутся грозовые дожди, но температура воздуха местами будет достигать +38 градусов.