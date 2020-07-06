На півдні України різко погіршиться погода

У найближчі години погода у південних областях України суттєво погіршиться. Негода утримається до кінця цієї доби.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні південь України накриють грози, які місцями супроводжуватимуться сильними зливами.

Також, в окремих південних районах можливі град та шквали вітру до 22 метрів на секунду.

Нагадаємо, штормове попередження в Україні оголошено також і на 7 липня, прогнозують зливи, град та шквали.

Крім того, паводки у західних областях можливі найближчими днями через сильні зливи.

Додамо, цього тижня Україною пронесуться грозові дощі, але температура повітря місцями досягатиме +38 градусів.