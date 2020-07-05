Жара до +38 и ливни с грозами: погода на неделю

Фото: отдых на пляже (РБК-Украина)

Грозы пронесутся по всей территории Украины

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой, однако возможны дожди с грозами. На юге прогнозируют до +38 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 6 июля

Неделя начнется с грозовых дождей в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории страны будет солнечно и сухо. Температура воздуха на западе будет колебаться от +29 до +32 градусов, в центральных и северных областях от +30 до +34. На востоке и юге воздух прогреется до +35....+38 градусов. Ночью от +15 до +24.

Прогноз на 7 июля

Во вторник дожди с грозами охватят не только западные, но и центральные, северные и южные области страны. В западных областях температура снизится до +18...+23 градусов, в центральных и северных будет колебаться от +26 до +34. В южных и восточных областях прогнозируют от +33 до +38. Ночью от +16 до +25.

Прогноз на 8 июля

В среду на западе наконец-то будет сухо, температура будет колебаться от +21 до +23 градусов. В северных, большинстве центральных, восточных и южных областях ожидаются грозовые дожди. На севере термометры покажут от +22 до +27, в центре от +21 до +33, на востоке и юге от +25 до +36. Ночью от +12 до +25.

Прогноз на 9 июля

В четверг осадки сохранятся в восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. В западных областях воздух прогреется до +20...+24 градусов, в северных до +26. В центре термометры покажут от +21 до +30. В восточных и южных областях ожидается от +27 до +31.

Прогноз на 10 июля

Пятница будет солнечной и сухой на всей территории Украины. В большинстве областей температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, на востоке и юге термометры покажут от +27 до +31 градуса. Ночью от +11 до +20 градусов.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали дожди с грозами в 9 областях, а также жару до +39 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий