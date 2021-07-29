На юге Турции в результате лесных пожаров пострадали более 180 человек
Фото: лесные пожары в Турции (twitter.com/haluklevent)
На юге Турции в результате масштабных лесных пожаров пострадали 183 человека. Из них лишь 15 человек не находятся в медучреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Также известно, что была проведена эвакуация сотрудников и посетителей гостиницы в Гюверджинлике.
В ликвидации пожаров задействованы три самолета и 38 вертолетами, а также четыре тысячи сотрудников из всех учреждений.
Также было установлено, что повреждены 150 голов крупного рогатого скота, 1 тысяча овец и коз, 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 500 гектаров теплицы.
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса, и туристов эвакуируют из отелей.