На юге Турции в результате лесных пожаров пострадали более 180 человек

На юге Турции в результате масштабных лесных пожаров пострадали 183 человека. Из них лишь 15 человек не находятся в медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Также известно, что была проведена эвакуация сотрудников и посетителей гостиницы в Гюверджинлике.

В ликвидации пожаров задействованы три самолета и 38 вертолетами, а также четыре тысячи сотрудников из всех учреждений.