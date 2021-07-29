На півдні Туреччини в результаті лісових пожеж постраждали понад 180 осіб
Фото: лісові пожежі в Туреччині (twitter.com/haluklevent)
На півдні Туреччини в результаті масштабних лісових пожеж постраждали 183 людини. З них лише 15 осіб не перебувають у медзакладах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Також відомо, що була проведена евакуація співробітників і відвідувачів готелю в Гюверджинлік.
У ліквідації пожеж задіяні три літака і 38 вертольотами, а також чотири тисячі співробітників з усіх установ.
Також було встановлено, що пошкоджено 150 голів великої рогатої худоби, 1 тисяча овець і кіз, 6 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і 500 гектарів теплиці.
Раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису, і туристів евакуюють з готелів.