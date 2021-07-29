На півдні Туреччини в результаті лісових пожеж постраждали понад 180 осіб

На півдні Туреччини в результаті масштабних лісових пожеж постраждали 183 людини. З них лише 15 осіб не перебувають у медзакладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Також відомо, що була проведена евакуація співробітників і відвідувачів готелю в Гюверджинлік.

У ліквідації пожеж задіяні три літака і 38 вертольотами, а також чотири тисячі співробітників з усіх установ.