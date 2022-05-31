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На півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ЗСУ

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 18:43
На півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ЗСУ Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Щоб хоч якось стримати ЗСУ, російські загарбники взялися мінувати узбережжя річки Інгулець на Південнобузькому напрямку. Там же застосовують авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У відомстві констатують, що на Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів українських військ.

"Окупанти ведуть контрбатарейну боротьбу. Завдають авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, днями на півдні українські військові знищили майже півсотні окупантів та багато важкої техніки. Серед втрат і танки Т-62, які окупанти пригнали в Херсонську область.

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