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ВСУ на юге уничтожили российские танки прямо во время разгрузки

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 21:54
ВСУ на юге уничтожили российские танки прямо во время разгрузки Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

За ночь на юге украинские военные уничтожили почти полсотни оккупантов и много тяжелой техники. Среди потерь и танки Т-62, которые оккупанты пригнали в Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями за ночь потери противника составили 46 оккупантов, 8 танков Т-62, 2 122-мм гаубицы, 2 реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная и бронированная техника, а также склад боеприпасов противника", - сообщили в командовании.

По словам советника глвы ОП Украины Алексея Арестовича, танки Т-62 в Херсонской области были разбиты прямо во время разгрузки в результате удара украинских военных.

Напомним, возле Кривого Рога ВСУ провели спецоперацию, где уничтожили много живой силы и техники оккупанта. В том числе самолет Су-35 и установки "Град".

Как сообщалось ранее, российские военные нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки есть жертва и шестеро раненых.

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