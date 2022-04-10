На юге Израиля неизвестные устроили стрельбу в кафе, 5 пострадавших

На место происшествия в бедуинском городе были вызваны дополнительные силы полиции для восстановления порядка.

Пострадавшие, все в возрасте 20 лет, были доставлены в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве. Один человек находится в критическом состоянии, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.

В субботу полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в кафе "Рахат". По словам представителей правоохранительных органов, это мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

В сети было опубликовано видео, как вооруженные люди ворвались в заведение и открыли огонь.

Этот инцидент последовал за другим ЧП со стрельбой в городском кафе, которое предназначалось для трудоустройства бедуинских женщин, что произошел ночью в среду. Однако было неясно, связаны ли эти два случая стрельбы.

По версии следствия, инцидент был связан с протестами местных жителей против того, чтобы городские предприятия нанимали сотрудников-женщин, работающих в поздние смены.